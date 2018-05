Braunschweig Wegen mehrerer Blitzeinschläge kam es am Mittwochmorgen zu Stromausfällen im Süden und im Süd-Westen der Stadt. In Leiferde sowie in Teilen Rüningens und Stöckheims war, wie BS-Energy mitteilt, die Stromversorgung von 7.54 bis 8.35 Uhr unterbrochen, in Stiddien und Geitelde von 7.57 bis 9.27 Uhr. Die Versorgung der betroffenen Gebiete war am späten Vormittag wieder hergestellt.

