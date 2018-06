Bauarbeiten am Südsee-Ufer

Braunschweig Am südlichen Seeufer des Südsees wird ab Montag, 4. Juni, an den Rad- und Freizeitwegen ab der Berkenbuschstraße gearbeitet. Sie sind nach Auskunft der Stadtverwaltung nicht mehr verkehrssicher und werden in Hinblick auf die häufigen extremen Hochwasserstände und Überflutungen in einer Breite von 2,50 Metern neu asphaltiert. Die Arbeiten sollen bis Ende der Woche dauern. Auf der stark frequentierten Grünverbindung muss für die Dauer der Bauzeit mit Beeinträchtigungen für Fußgänger und Radfahrer gerechnet werden. Es gibt kurzfristige Sperrungen.

