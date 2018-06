Ein buntes Fest der Nationen

Auf dem Kohlmarkt stieg weißer Rauch auf, als Oberbürgermeister Ulrich Markurth am Samstag um 11 Uhr das größte multikulturelle Fest der Region eröffnete. Die Grills und Öfen an den vielen ausländischen Imbissständen waren bereits angeschmissen und überall brutzelten Cevapcici, Warenyky, Bratwürste & Co., als die 38. Auflage von „Braunschweig International“ startete. Mehrere tausend Besucher kamen im Laufe des Tages auf dem...