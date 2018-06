Diebe nehmen Pflastersteine von Baustelle mit

Braunschweig Etwa 70 Pflastersteine sollen zwei Männer am Sonntag gegen 23.30 Uhr von einer Baustelle in Broitzem entwendet haben. Ein Zeuge hatte laut Polizei beobachtet, wie die Täter zweimal mit einem mit Steinen beladenen Handkarren auf einem Grundstück verschwanden und die Sachen dort entluden. Das Material stammt wohl von einer Palette an der Baustelle. Ein Tatverdächtiger (49) wollte gegenüber der Polizei keine Angaben machen, erklärte sich aber einverstanden, die Steine in Begleitung der Beamten zurück zu bringen.

