Mann soll Häuser beschmiert haben

Mit einem Farbstift soll ein 26-Jähriger am Sonntag Häuser beschmiert haben. Zeugen meldeten das um 21.55 Uhr der Polizei. Eine Funkstreifenbesatzung entdeckte den Verdächtigen im Bereich Bohlweg/Damm. Der Mann flüchtete, wurde dann aber wenig später am Bahnhof aufgegriffen. Der 26-Jährige bestreitet die Sachbeschädigungen. In der Innenstadt wurden mehrere mit dem gleichen Schriftzug beschmierte Gebäude festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.