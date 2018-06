Die Bigband der TU gibt ein Konzert

Braunschweig An diesem Freitag, 8. Juni, spielt die Bigband der TU ab 20 Uhr in der Brunsviga. Mit Bigband-Klassikern wie „Fly me to the Moon“ oder „Sophisticated Lady“ sowie Titeln aus der neuen CD „Footsteps“ soll unter Leitung von Geza Gal kraftvoll gejazzt werden. Der Eintritt ist frei.