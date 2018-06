Tübingerin soll neue Sozialdezernentin in Braunschweig werden

Die Erste Bürgermeisterin von Tübingen, Christine Arbogast, soll neue Dezernentin für Soziales, Schule, Gesundheit und Jugend in Braunschweig werden. Oberbürgermeister Ulrich Markurth schlägt sie dem Rat zur Wahl vor, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Insgesamt seien rund 20 Bewerbungen eingegangen. Zur Ratssitzung am kommenden Dienstag soll die Wahl stattfinden.

Arbogast (52) stammt aus Stuttgart. Sie hat in Tübingen und Aix-en-Provence Geschichte und Politologie studiert und im Fach Geschichte promoviert. Danach war sie zunächst freiberuflich tätig, später hat sie unter anderem an der Volkshochschule Stuttgart und als Referentin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet. Nebenberuflich hat sie Erwachsenenpädagogik studiert und mit einem Master abgeschlossen. 2013 wurde Arbogast Amtsleiterin für Bildung, Soziales und Familie in Nürtingen nahe Stuttgart. Anderthalb Jahre später übernahm sie das Amt der Ersten Bürgermeisterin in Tübingen.

Sie ist damit Stellvertreterin von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und verantwortet dort vier Fachbereiche: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung; Bildung, Betreuung, Jugend und Sport; Soziales sowie Kunst und Kultur. Tübingen hat knapp 90 000 Einwohner – in Braunschweig sind es hingegen rund 250 000.

„Dr. Christine Arbogast erfüllt die Anforderungen der Stellenausschreibung in besonderem Maße“, betont Oberbürgermeister Ulrich Markurth in der Pressemitteilung. Sie verfüge über einschlägige Erfahrungen in der kommunalen Selbstverwaltung. Arbogast habe sich im persönlichen Vorstellungsgespräch deutlich von den weiteren Bewerberinnen und Bewerbern abgehoben, indem sie Lösungsansätze für aktuelle Problemstellungen des Dezernats vorgetragen habe.

In der Ratssitzung am 12. Juni wird sich Arbogast vorstellen. Die Wahl erfolgt für eine Amtszeit von acht Jahren. Zuvor befasst sich der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss mit dem Vorschlag.

Die Neubesetzung des Dezernats ist nötig, weil die bisherige Sozialdezernentin Andrea Hanke nach drei Jahren Amtszeit zur Region Hannover gewechselt ist. Sie wurde während der vergangenen Ratssitzung Anfang Mai verabschiedet. cos