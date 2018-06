Baugebiet Stöckheim-Süd: 1214 Bewerber für 92 Bauplätze

Die Nachfrage nach Bauland ist nach wie vor riesig – trotz der heftig gestiegenen Preise. Das zeigt sich ganz deutlich am neuen Baugebiet Stöckheim-Süd: Für die 92 Einfamilienhausgrundstücke sind bei der städtischen Grundstücksgesellschaft insgesamt 1214 Bewerbungen eingegangen.Ein Quadratmeter erschlossenen Baulands kostet dort 295 Euro. Das ist so viel wie noch nie bei städtischem Bauland. Der Preis entspricht exakt dem, was...