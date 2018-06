Trickdiebinnen verwirren Kiosk-Verkäufer

Braunschweig Zwei Frauen stahlen an einem Kiosk an der Menzelstraße einen dreistelligen Geldbetrag. Die Täterinnen wollten laut Polizei am Mittwoch gegen 20.30 Uhr Zigaretten, kaufen, bezahlten mit einem 500-Euro-Schein, erhielten das Wechselgeld und begannen dann, weitere Artikel zum angeblichen Kauf zusammenzustellen. Diese tauschten sie immer wieder aus und brachten den Verkäufer so komplett durcheinander. Der wies die beiden schließlich aus dem Laden und gab ihnen den 500-Euro-Schein zurück. Kurz darauf stellte er fest, dass ein Teil des Wechselgeldes fehlte. Die Diebinnen werden als 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schwarze, nackenlange Haare, rundliches Gesicht, südosteuropäischer Typ, beschrieben. Zu ihnen könnte ein Mann, etwa 50 Jahre, 1,75 Meter groß, gehören, der sich im Hintergrund hielt. Hinweise: Telefon (05 31) 476-2516.

