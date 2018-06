Nachbar vertreibt Einbrecher

Braunschweig Ein aufmerksamer Anwohner vereitelte am Donnerstagabend einen Einbruch in ein benachbartes Wohnhaus an der Troppaustraße in Hondelage. Die Bewohner selbst lagen laut Polizei schon im Bett. Der Zeuge (32) hatte gegen 22.30 Uhr zwei verdächtige Männer auf dem Dach eines Schuppens am Haus nebenan...