Verwahrloste und tote Tiere in Wohnung

Braunschweig In der Wohnung stank es bestialisch, sie war voller verwahrloster und teils toter Tiere: Nach einem Hinweis entdeckten Polizeibeamte am Donnerstag um 17.25 Uhr in einer völlig heruntergekommenen Wohnung im Wohngebiet Schwarzer Berg eine Vielzahl von Kleintieren, die zum Teil schon verendet waren,...