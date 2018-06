Festival der Hoffnung: Markt für Verstand, Herz und Spiritualität

Kingsley Kyeremey tritt an diesem Samstag auf. Foto: Veranstalter

Braunschweig Bei dem Fest im Bürgerpark geht es um das, was die Welt zusammenhält – mit Konzerten, Gesprächen, Gebeten, Massagen...

In den Pavillons im Bürgerpark herrscht Trubel, dazwischen ebenso – und zugleich gibt es auch Orte der Ruhe und Langsamkeit. Konzerte, Gespräche, Massagen, Gebete, Fahrradreparaturen: Es ist ein kunterbunter Mix, den Hunderte Besucher beim „Festival der Hoffnung“ genießen.

Nach der Erstauflage im Jahr 2016 findet es jetzt zum zweiten Mal statt, organisiert von der Evangelischen Allianz. In ihr sind etliche Braunschweiger Gemeinden organisiert, darunter die Adventgemeinde, die Friedenskirche, die Ecclesia-Gemeinde, die Evangelische Freikirche Querum, die CityChurch und die Christian Hope Church.

Seit Sonntag läuft das Festival. Es geht um den Glauben, um das, was die Welt zusammenhält. Zu erleben in Kleinkunst, Musik und Theater, beim Schlemmen und Stöbern, im Miteinander. Fritz Köster & Bluespower standen in dieser Woche auf der Bühne, der Poetryslamer Marco Michalzik sowie der Bundesliga-Motivationstrainer und Kabarettist David Kadel. Es wurde diskutiert – über das Leben im Alter, über Erschöpfung im Alltag, über die Liebe und die Bibel. Ein pralles Programm, das Verstand und Herz ansprechen soll, Kultur und Spiritualität.

Das Festival auf dem Rasen hinter der VW-Halle sei ein Ort der Begegnung, wo Menschen erfahren könnten, wie Gott für andere erlebbar werde – so hatte es Robert Lau, Leiter der Evangelischen Allianz Braunschweig, vor der Eröffnung formuliert. „Wir möchten den Besuchern mit den Angeboten Mut machen, zu erkunden, was ihnen Hoffnung und Trost geben kann.“ Das „Festival der Hoffnung“ soll ihm zufolge die gesellschaftliche Vision von respektvoller Lebenskultur, praktischer Nächstenliebe und ehrlicher Wertschätzung sein. cos

PROGRAMM Das Festival der Hoffnung an der VW-Halle läuft bis Sonntag (Kinderprogramm täglich von 17 bis 20 Uhr). Samstag: Kingsley Kyeremey, Hip-Hop-Tänzer, 18 Uhr Tanzact und Interview sowie 21.30 Uhr Tanzact. Jugendlicher Rocksound mit der Unite-Band um 20 Uhr. Elektro-Pop-Rock mit Good Weather Forecast 17.30 und 18.30 Uhr unplugged und Interview sowie 20.30 Uhr Konzert. Sonntag: 10.30 Uhr Abschluss-Gottesdienst