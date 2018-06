Palliative Care Tag zur Vielfalt der Sprache

Braunschweig „Was Sprache Macht!“ Das ist das Thema des 9. Palliative Care Tages am Samstag, 16. Juni, der in Kralenriede, Boeselagerstraße 14, von 9 bis 16 Uhr stattfindet. Mit fünf Vorträgen und neun Workshops ist jeder Fachinteressierte eingeladen , die Vielfalt von Sprache in der Betreuung und Begleitung...