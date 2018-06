Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend Reizgas in eine Straßenbahn M2 gesprüht. Mindestens zwei Personen, darunter ein Neunjähriger, wurden dadurch verletzt. Foto: Archiv

Unbekannter sprüht Reizgas in Straßenbahn

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend Reizgas in die Straßenbahn M2 gesprüht. Dadurch wurden mindestens zwei Personen verletzt, berichtet die Polizei.

Die M2 war auf der Wolfenbütteler Straße in Höhe der Haltestelle Heinrich-Büssing-Ring in Richtung Zentrum unterwegs, als Fahrgäste begannen, wegen einer starken Reizung der Atemwege zu husten und um Hilfe zu rufen. Die Tramfahrerin unterbrach die Fahrt und öffnete alle Türen. Alle Fahrgäste verließen die Bahn.

Ein Fahrgast teilte der Fahrerin mit, dass ein Unbekannter das Reizgas in die Tram gesprüht hatte. Ein neun Jahre alter Junge, der sich in der Straßenbahn aufgehalten hatte, sowie die Mitarbeiterin der Verkehrs GmbH mussten vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.