Alphörner ertönen in der Andreaskirche

Braunschweig Eine musikalische Reise von den Alpen bis nach Norwegen steht am Samstag, 23. Juni, ab 18 Uhr auf dem Konzertprogramm in der St.-Andreas-Kirche am Wollmarkt. Mit Ose Wolter, Gesa Schumann, Reinhard Feldmann und Jürgen Schwanke an den Alphörnern beginnt die Reise mit traditionellen Stücken und...