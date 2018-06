Geldautomat in Wenden gesprengt

In diesem Jahr wurden in Niedersachsen schon mehr als 20 Geldautomaten gesprengt. Foto: Axel Vogel/dpa /dpa

Braunschweig Es handelt sich um eine Bankfiliale an der Hauptstraße in dem Braunschweiger Ortsteil. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

In Wenden wurde am Samstagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Es handelt sich um eine Bankfiliale an der Hauptstraße. Wie die Polizei mitteilt, ging der Alarm kurz nach 4 Uhr ein. Die Feuerwehr sei vor Ort gewesen, um Gas abzusaugen, damit keine weitere Gefahr besteht. Weitere Infos sollen demnächst folgen.

In letzter Zeit gab es bundesweit mehrere dutzend Fälle, in denen Täter Geldautomaten sprengten, indem sie Gas einleiteten. Auch unsere Region war schon mehrfach betroffen. Erst Ende Mai waren Täter in Salzgitter-Ringelheim aktiv. Es handelte sich dabei bereits um die 21. Sprengung eines Geldautomaten in Niedersachsen im laufenden Jahr. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 23 Delikte, 2016 noch 34. Beim Landeskriminalamt kümmert sich eine eigene Ermittlungsgruppe um dieses Deliktfeld.