Alle Gleise sind gesperrt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Züge, die hier herfahren sollten, würden an anderen Bahnhöfen zurückgehalten. Foto: Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Braunschweig Ein Mann ist in das Gleisbett gestürzt und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Strecke ist für Züge wieder freigegeben.

Nach Unfall am Bahnhof Braunschweig: Züge fahren wieder

Ein Mann war in das Gleisbett gefallen und ist mit Verletzungen ins Krankenhaus transportiert worden. Zur Unfallursache kann die Polizei Hannover derzeit noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen. Die Züge fahren seit 20:11 Uhr wieder.

Nach dem Unfall am Braunschweiger Hauptbahnhof hatten viele Bahnreisende haben am Freitagabend die Folgen eines Unfalls im Braunschweiger Hauptbahnhof zu spüren bekommen. Alle Gleise seien dort gesperrt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Züge, die hier herfahren sollten, würden an anderen Bahnhöfen zurückgehalten. Wie lange die Sperrung dauern könnte, war zunächst völlig unklar. red/dpa