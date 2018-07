Die Rentnerin war überzeugt, dass es sich tatsächlich um ihren Sohn handelt und gab am Telefon an, selbst nicht soviel Geld zu Hause zu haben. Den Betrag lieh sie sich von einer Nachbarin. Foto: Friso Gentsch/dpa

Braunschweig Der Trickbetrüger gab sich am Telefon als Sohn aus und ergaunert mit seiner Komplizin einen fünfstelligen Betrag von einer Rentnerin.

Betrüger: Vermeintlicher Sohn prellt Rentnerin in Braunschweig

Trickbetrüger ergaunerten am Donnerstag einen fünfstelligen Betrag von einer 78-Jährigen Rentnerin. Dieser hatte bei der Frau gegen 13 Uhr angerufen und sich als ihren Sohn ausgegeben. Er bat um finanzielle Hilfe für den Erwerb einer Wohnung. Die Rentnerin war überzeugt, dass es sich tatsächlich um ihren Sohn handelt und gab am Telefon an, selbst nicht soviel Geld zu Hause zu haben. Den Betrag lieh sie sich von einer Nachbarin. Abgeholt wurde das Geld bei der Rentnerin von der angeblichen Freundin des vorgetäuschten Sohnes.

Sieben weitere betroffene Braunschweiger im Alter von 57 bis 89 Jahren meldeten sich ebenfalls bei der Polizei. Auch sie hatten Anrufe erhalten von angeblichen Cousins, Neffen und Enkeln, die um fünfstellige Geldbeträge baten. Auf die Forderungen liessen sich die Betroffenen nicht ein.

Die Polizei sucht Zeugen, denen die Frau in der Umgebung Hannoversche Straße aufgefallen ist. Sie ist ca. 1,65 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, stämmig mit kräftigem Gesäß beschrieben. Die dunkelroten Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden, und sie war stark geschminkt. Die Frau hatte rote, lange Fingernägel und war mit einer schwarzer Jacke sowie bräunliche Hose bekleidet. Zudem sucht die Polizei nach verdächtigen Fahrzeugen in der Umgebung.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0531/476 2516 entgegen. .

Die Polizei geht von weiteren solcher Betrugsversuche aus.