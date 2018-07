Polizei sucht in der Nacht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Braunschweig In Rautheim sind zwei Einbrecher in ein Haus eingebrochen. Die Polizei suchte die Wohngegend mit einem Hubschrauber ab. Ein Täter ist noch flüchtig.

In der Wohnsiedlung Roselies-Quartier in Rautheim sind in der Nacht zu Dienstag zwei Einbrecher in einen Rohbau eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Laut Polizei hatte ein Anwohner die beiden Täter gegen 1.50 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter durch angrenzende Gärten. Ein 37-Jähriger konnte vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete er heftigen Widerstand, wobei eine Polizistin leicht verletzt wurde. Wie Polizeisprecher Joachim Grande mitteilt, hatte ein Beamter zur Orientierung für die anderen Einsatzkräfte einen Signalschuss abgegeben.

Der zweite Täter konnte entwischen. Daraufhin setzte die Polizei auch einen Hubschrauber zur Suche ein, diese verlief aber erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.