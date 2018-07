Am Dienstagnachmittag ist es auf der Luisenstraße in Braunschweig zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Bagger. Mehrere Fenster gingen zu Bruch.

Bagger dreht sich in fahrenden Linienbus - sieben Verletzte

Am Dienstagnachmittag ist auf der Luisenstraße in Braunschweig ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Bagger passiert. Im Bereich einer Baustelle drehte sich ein Bagger mit dem Heck in einen fahrenden Linienbus. Mehrere Fenster gingen dabei zu Bruch.

Sieben Fahrgäste wurden laut Polizei leicht verletzt und trugen Schnittverletzungen davon. Unter ihnen waren auch der Busfahrer und der Baggerfahrer. Mehrere Personen klagten außerdem über Unwohlsein. Der Notarzt kümmerte sich um die Verletzten, ins Krankenhaus musste jedoch niemand.

Die Luisenstraße war am Dienstagnachmittag etwa 45 Minuten vollgesperrt.