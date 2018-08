Proteste gegen das neue Polizeigesetz

Das Polizeigesetz in Niedersachsen soll verschärft werden – doch überall im Land formiert sich Widerstand. So auch in Braunschweig: Am Samstag kamen auf dem Kohlmarkt rund 500 Menschen zusammen, um gegen das neue Polizeigesetz zu protestieren.

Foto: Peter Sierigk