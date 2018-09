Mit einer Schreckschusspistole, wie auf unserem Symbolbild, gab ein Mann am Montagnachmittag Schüsse ab.

Braunschweig Anwohner in der Eiderstraße haben am Montagnachmittag einen jungen Mann beobachtet, der dort mit einer Schreckschusspistole unterwegs war.

Anwohner melden Schüsse im Wohngebiet in der Weststadt

Anwohner in der Eiderstraße in der Weststadt haben am Montagnachmittag einen jungen Mann beobachtet, der dort mit einer Pistole unterwegs war. Etwas später sollen auch Schüsse gefallen sein.

Eine alarmierte Funkstreife der Polizei traf im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf einen Heranwachsenden, auf den die abgegebene Beschreibung des möglichen Schützen zutraf, berichtet die Polizei. Im Rucksack des 18-Jährigen fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die mit Knallpatronen geladen war. Der Beschuldigte teilte mit, dass sich auf der Straße unbeabsichtigt zwei Schüsse gelöst hätten. Eine Zeugin, die den Schützen auf sein Verhalten angesprochen hatte, gab an, dass der Junge daraufhin in die Luft geschossen hätte.

Auf einem Parkplatz wurden drei Patronenhülsen sichergestellt. Nun wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und einer möglichen Nötigung ermittelt. Die Waffe wurde sichergestellt.