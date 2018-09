Braunschweig: Diebe stehlen Trommeln mit Kupferkabel

Mitarbeiter eines Betriebes in der Christian-Pommer-Straße, in der Nähe des Braunschweiger Hafens, haben am Montagmorgen festgestellt, dass zwei Kabeltrommeln mit Kupferkabeln im Wert von rund 2500 Euro gestohlen worden sind.

Die Diebe hatten den Drahtzaun eines Nachbargrundstückes von der Pillmannstraße aus durchtrennt, berichtet die Polizei, und waren so auf das Gelände gelangt. Während eine der hölzernen Trommeln etwa 30 Kilogramm schwer war, wog die andere fast 600 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 1,50 Meter. Entsprechend groß muss das Fahrzeug für den Abtransport gewesen sein, so dass die Polizei auf Zeugen hofft. Die Trommeln wurden zuletzt am vergangenen Mittwoch gesehen, so dass die Tatzeit nicht näher eingegrenzt werden kann. Hinweise an 05 31 476 25 16.