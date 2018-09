Hund beißt Zugbegleiterin in die Wade - Strafanzeige

Am Montag hat eine 33-jährige Zugbegleiterin bei der Bundespolizei in Magdeburg eine Strafanzeige gegen eine 19-jährige Hundebesitzerin erstellt.

Die 19-Jährige war am Sonntag, 2. August, in einer Regionalbahn auf der Strecke von Braunschweig nach Magdeburg unterwegs. Die Zugbegleiterin kontrollierte gegen 13.30 Uhr ihren Fahrausweis. Kurz danach biss der Hund der 19-jährigen Reisenden, der unter dem Tisch lag, der Zugbegleiterin unvermittelt in die Wade.

Der Hund trug keinen Maulkorb, was laut den Beförderungsbestimmungen der Deutschen Bahn allerdings so vorgesehen sei. Die Zugbegleiterin forderte die Hundebesitzerin auf, sich auszuweisen. Gegen sie ermittelt die Bundespolizei nun wegen einer Körperverletzung. Die Zugbegleiterin setzte ihren Dienst am Sonntag fort, musste sich allerdings am Montag in ärztliche Behandlung begeben. dpa