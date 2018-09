Betrüger stehlen Geld, Bankmitarbeiter verhindert weiteren Betrug

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Senioren in Braunschweig angerufen und um Geld gebeten. Die Polizei warnt vor Betrügern. (Symbolfoto)

Braunschweig In den vergangenen Tagen wurden erneut mehrere Senioren in Braunschweig von Betrügern angerufen und um Geld gebeten. Die Polizei warnt:

Wieder treiben Trickbetrüger in Braunschweig ihr Unwesen: Am Dienstag haben Täter mehrere tausend Euro von einer 81-Jährigen ergaunert.

Bei einem Anruf hatte der Betrüger vorgetäuscht, ein Bekannter zu sein, der etwas für seinen Ruhestand ersteigert hätte und nun bei einem Notar in Hannover sitze. Kurzfristig benötige er 40 000 Euro. Die Rentnerin ließ sich laut Polizei durch die geschickte Gesprächsführung soweit beeinflussen, dass sie zu ihrer Bank fuhr und Geld abhob.

Am Altstadtmarkt erfolgte am Nachmittag die Übergabe des Betrages an eine angebliche Sekretärin des Notars. Die Abholerin wird als 25 bis 29 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlank, braune zum Zopf gebundenen Haare, beschrieben. Sie trug eine weiße Hose und führte eine auffällig bunte Tasche mit. Hinweise an die Polizei unter 05 31 4 76 25 16.

Mehr Glück hatte eine 89-Jährige, die ein aufmerksamer Bankmitarbeiter vor dem Verlust ihrer Ersparnisse bewahrte, berichtet die Polizei. Nach einem Anruf ihres angeblichen Enkels hatte sich die Seniorin sofort auf den Weg zur Filiale der Sparkasse am Neustadtring gemacht, um dort mehrere Zehntausend Euro abzuheben. Als der Bankangestellte hörte, dass die Summe zur Begleichung eines Schadens nach einem angeblichen Autounfall des Enkels sein sollte, schöpfte er Verdacht. Ein Kontrollanruf bei dem Enkel, dessen Telefonnummer dort hinterlegt war, bestätigte den Betrugsversuch sofort.

Rechtzeitig misstrauisch wurde auch ein 72-Jähriger, dessen angeblicher Schwiegersohn telefonisch um 25 000 Euro für eine „private Sache“ gebeten hatte. Bereits im Bus auf dem Weg zur Bank sitzend wollte sich der Rentner doch noch mal vergewissern und rief seinen Schwiegersohn in Westdeutschland an. Dieser wollte kein Geld. Noch vier weitere Braunschweiger meldeten der Polizei ähnliche Anrufe mit Bitten um Geld, so dass die Ermittler davon ausgehen, dass die Täter weiter aktiv sind. Die Polizei weist nochmals darauf hin, sich auf keine Bitten um Geld oder Wertsachen am Telefon einzulassen.