Randale im Eintracht-Stadion – Zeugen gesucht

Tumulte nach Spielende am vergangenen Samstag. Die Polizei musste einen Platzsturm verhindern.

Die hässlichen Szenen nach dem Fußball-Drittligaspiel an vergangenen Samstag im Eintracht-Stadion haben jetzt ein Nachspiel.

Im Anschluss an die Partie Eintracht Braunschweig gegen KFC Uerdingen hatte die Polizei mit einem Großaufgebot vor der Südkurve einen Platzsturm verhindern können. Fans versuchten, in den Innenraum zu kommen, was teilweise gelang. Zudem kam es zu Auseinandersetzungen mit dem Ordnungsdienst im Stadion.

Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe und sucht Videomaterial, das Stadionbesucher von den Ereignissen gemacht haben. Es geht darum, darauf Verdächtige möglichen Taten zuordnen zu können.

Nicht genug damit, dass Eintracht das Spiel mit 0:2 verloren hatte – die Eskalation nach dem Schlusspfiff, die auch Spieler in Gefahr gebracht hatte, verdunkelte zusätzlich die Stimmung. Die Polizei wertet derzeit das gesamte bereits vorhandene Videomaterial zu den Vorkommnissen nach der Partie aus.

Es wurden nach Mitteilung der Polizei mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruches und Körperverletzung.

„Diese Taten sollen durch die weiteren Ermittlungen konkreten Verdächtigen zugeordnet werden“, so die Polizei. Um ein umfassendes Bild der Geschehnisse zu erhalten, bitte sie nun diejenigen, die private Videoaufnahmen auf ihrem Smartphone oder anderen Geräten besäßen, dieses Material für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Mögliche Zeugen des Geschehens am Samstag werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nord in Verbindung zu setzen, Telefon (05 31) 476-3315.