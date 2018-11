Bahnhof Gliesmarode: Sanierung startet erst im Jahr 2021

Braunschweig. Eine verbesserte Anbindung Braunschweigs an das Eisenbahnnetz kommt nicht recht in Schwung. Der angedachte Zeitplan für Gliesmarode, Leiferde und Bienrode ist nicht mehr zu halten. Die Stadt Braunschweig, Partner der Sanierung, stellt Millionen-Investitionen zurück. Das geht hervor aus dem Haushaltsplan und wird von der Stadtverwaltung bestätigt. Betroffen ist besonders der Bahnhof Gliesmarode. Er befindet sich in einem...