Überfälle auf Tankstellen: 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 22-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er mehrere Tankstellen in der Region überfallen haben soll.

Braunschweig. Er wurde in einer Tankstelle in Braunschweig festgenommen. Ihm werden drei Raubüberfälle sowie Einbrüche in Häuser in der Region zur Last gelegt.

Nach Überfällen und Einbrüchen in mehrere Tankstellen in der Region sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Der junge Mann wurde demnach am frühen Mittwochmorgen von Polizeibeamten in einer Tankstelle am Bültenweg festgenommen. Zuvor hatte der Mann eine Scheibe eingeschlagen und sich im Inneren Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt.

Auch Einbrüche in Wohnhäuser gehen auf sein Konto

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen den jungen Mann bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Raubüberfalles auf eine Tankstelle in Meine bestand.

Er steht weiterhin im dringenden Verdacht, Anfang Oktober 2018 in eine Tankstelle in der Weststadt eingebrochen zu sein. Hier erbeutete der Mann einen fünfstelligen Eurobetrag. Weiterhin dürften mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser auf das Konto des 22-jährigen gehen. Hier dauern die Ermittlungen an.

Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.