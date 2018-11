Der Verein Poldeh feierte das Jubiläum zur Unabhängigkeit Polens

Ein klares Bekenntnis zu Europa: Der polnische Konsul Piotr Strutyński betonte am Samstag in Braunschweig die gemeinsame europäische Kultur. Der Deutsch-Polnische Hilfsverein Poldeh hatte zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens in die Dornse des Altstadtrathauses...