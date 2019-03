Befreit aus dem Buschwindröschenmeer

Spazierst du im Frühjahr durch Riddagshausen, findest du am Waldboden all und allüberall: Buschwindröschen. Millionenfach, unzählbar. Die zarten weißen Blüten wiegen sich im Wind, und wenn man es angesichts der T-Shirt-Temperaturen nicht besser wüsste, könnte man an Überbleibsel eines letzten...