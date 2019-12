Vatertag: Im Prinzenpark eskaliert die Lage

Der Vatertag ist immer auch ein Großeinsatztag für die Polizei. Wie Sprecherin Carolin Scherf mitteilt, waren ihre Kollegen dieses Mal häufiger gefordert als in den vergangenen Jahren. Bis zum Abend feierten in den Parks und am Heidbergsee rund 2000 Personen – überwiegend friedlich. Aber Etliche...