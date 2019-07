Braunschweiger Jugendliche fürchten um ihr B58

Die gute Nachricht vorab: Die jungen Leute, die das B58 am Bültenweg nutzen, sind rundum zufrieden mit den Möglichkeiten, die ihnen das Jugendzentrum bietet. Das wurde schnell klar im Gespräch mit unserer Redaktion am Wochenende. Aber: Der Sanierungsstau in dem alten Backsteingebäude am Bültenweg,...