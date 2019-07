A39 in Braunschweig: Sanierungsarbeiten werden fortgesetzt

Auf der Autobahn 39 zwischen Rüningen und dem Kreuz Braunschweig-Süd werden die Sanierungsarbeiten am offenporigen Asphalt fortgesetzt. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag in Wolfenbüttel hin. Am kommenden Wochenende erfolgen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt zwischen der Brücke über die Rüningenstraße und dem Dreieck Braunschweig-Südwest in Fahrtrichtung Wolfsburg.

Wie die Behörde weiter mitteilt, wird ab Donnerstag, 25. Juli, etwa 9 Uhr, der Verkehr in diesem Bereich zunächst einstreifig geführt. Dieser Abschnitt wird dann von Freitagabend, 26. Juli, 18 Uhr, bis Montagfrüh, 29. Juli, etwa 5 Uhr, voll gesperrt. Bereits während der einstreifigen Verkehrsführung rät die Landesbehörde Ortskundigen, aufgrund der Gefahr von Rückstaus auf andere Strecken auszuweichen.

Umleitungen sind eingerichtet

Der Durchgangsverkehr in Fahrtrichtung Wolfsburg wird während der Vollsperrung an der A-39-Anschlussstelle Salzgitter-Watenstedt über die K 30 und die L 495 zur A 36 (Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd) und über das Kreuz Braunschweig-Süd zurück zur A 39 umgeleitet.

Im Dreieck Südwest kann während der Vollsperrung nicht von der A 39 aus Richtung Salzgitter kommend auf die A 391 in Richtung Gifhorn abgefahren werden. Der entsprechende Verkehr wird über die Umleitung für den Durchgangsverkehr geführt. Auch ein Abfahren an der Anschlussstelle Rüningen-Nord ist aus Richtung Salzgitter kommend nicht möglich. Hier steht alternativ die Anschlussstelle Rüningen-Süd zur Verfügung.

Von der A 391 bleibt ein Auffahren auf die A 39 in Fahrtrichtung Wolfsburg möglich. Die Fahrtrichtung Salzgitter der A 39 ist von diesen Arbeiten nicht betroffen.

Vollsperrung im vierten Bauabschnitt

Am darauffolgenden Wochenende erfolgen dann in Fahrtrichtung Wolfsburg die Arbeiten im vierten und letzten Bauabschnitt ebenfalls unter Vollsperrung. Hierzu will die Landesbehörde noch rechtzeitig informieren. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. red