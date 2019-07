Polizei Braunschweig fahndet nach vermissten 90-jährigen Frau

Braunschweig. Die Polizei in Braunschweig bittet um Mithilfe. Zuletzt wurde die Frau auf der Salzdahlumer Straße gesehen.

Die Polizei fahndet derzeit unter anderem mit Suchhunden nach der vermissten Seniorin und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Montagnachmittag hat sich die 90-jährige Frau mit ihrem Hund zu einem Spaziergang in Mascherode auf den Weg gemacht und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die Frau wurde zuletzt auf der Salzdahlumer Straße in Richtung Heidbergsee gesehen.

Eine Absuche des Gebiets durch Polizei und Rettungskräften mit Hilfe eines Hubschraubers, Hunden und einer Drohne führten bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Die 90-Jährige ist mit 1,45 m sehr klein. Sie trägt wahrscheinlich eine leuchtend rote Jacke und hat einen kleinen schwarzen Mischlingshund bei sich.

Wer Hinweise auf die Frau geben kann, wird gebeten, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter 0531/476-2516 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. red