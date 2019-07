Wenn Wohnraum Ware ist und der Mensch nichts zählt

Rausgedrängt von Immobilienhaien. Nicht einmal mehr Menschen mit mittlerem Einkommen können sich die Mieten in Toronto noch leisten. Doch Toronto steht mit diesem Problem nicht allein. Die Dokumentation „Push – Für das Grundrecht auf Wohnen“ führte am Montagabend im Universum-Filmtheater eindringlich vor Augen, wie Menschen überall auf der Welt ihre Heimat verlieren, wie Städte veröden und Spekulanten immer reicher werden.

Das Universum hatte den Film in Kooperation mit dem Mieterverein ins Programm genommen. Im Anschluss war eine Gesprächsrunde angesetzt, die die Situation in Braunschweig auf den Prüfstand stellen sollte. Dabei: Angelika Meier, Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und Vorsitzende des Mietervereins, Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer, Andreas Meist, Geschäftsführer Haus + Grund in Braunschweig, sowie Larisa Tsvetkova, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Städtebau und Entwurfsmethodik an der TU Braunschweig.

Der schwedische Filmemacher Frederik Gertten begleitet in seiner Dokumentation Leilani Farha, eine UN-Sonderbotschafterin für das Menschenrecht auf Wohnen, die global unterwegs ist, um dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Sie will verstehen, wie es kommen konnte, das Wohnraum als Ware gehandelt wird. Und sie will das Problem anpacken. „Denn wohnen ist ein Grundrecht“, stellt sie sich hinter die Rausgedrängten.

Der Film ist bewusst subjektiv und suggestiv. Filmemacher Gertten steht auf der Seite der Opfer. Seine Bilder sind nachhaltig, erschütternd und frustrierend. Wie da in London ganze Nobelviertel leer stehen, aufgekauft von namenlosen Immobilienspekulanten, denen ganz egal ist, was aus den Menschen wird. Hauptsache, die Kohle stimmt.

Gertten beschwört am Beispiel des Stadtteils Notting Hill, wo die Nachbarschaft einst eine bilderbuchmäßige Idylle darstellte, wie das Muster funktioniert: Die Immobilienhaie aus dem Ausland kaufen großflächig Gebäude auf, lassen die Wohnungen renovieren und fordern dann vom Bewohner extrem erhöhte Mieten. Schließlich beschreibt auch ein Bäcker aus Berlin seine Not, nachdem die Haie ihn umzingelt haben. Er habe viel in seine Bäckerei investiert, sei also quasi am Ort gefangen, verdeutlicht er sein Dilemma.

Vor der Tür hatte am Abend der Filmvorführung der Deutsche Gewerkschaftsbund protestiert. Drei Vertreter machten mit einem Straßenschild Braunschweigs auf sich aufmerksam. Darauf stand: „Hier zahlen 41,1 Prozent der Mieter*innen zuviel Miete.“

Stadtbaurat Leuer meinte nach dem Film, die Dokumentation habe den Finger in „ganz schön viele Wunden“ gelegt. Er betonte jedoch, dass die Situation in Braunschweig eine andere sei. Anonyme Immobilienspekulanten aus dem Ausland, wie im Film beschrieben, gebe es hier nur in geringem Ausmaß. „Wir haben es auf dem Wohnungsmarkt vielmehr mit heimischen Akteuren zu tun, die einen Bezug zur Stadt haben und verantwortlicher mit ihren Mietern umgehen.“

Leuer räumte ein, das es einige wenige Gebäudekomplexe in Braunschweig gebe, die langfristig leer stünden. „Aber wir können die Eigentümer nicht einfach enteignen, das geht hierzulande so nicht. Die Eigentumsrechte werden in Deutschland sehr hoch gehalten. Aber wir haben immer versucht, die Leute anzuschreiben, Kontakt aufzunehmen und auf sie einzuwirken, dass sie den Wohnraum zur Verfügung stellen. Meist jedoch erfolglos.“

TU-Mitarbeiterin Larisa Tsvetkova lobte die Dokumentation „Push“ aus vollem Herzen: „Es braucht solche Filme, um die Lage zu skandalisieren.“ Es gebe aber Lösungen: nämlich eine am Gemeinwohl orientierte Immobilienentwicklung. Wie im Film beschrieben kauften Städte inzwischen Häuser von den Immobilienhaien zurück, um die desaströse Entwicklung zu stoppen, erklärte sie.

Angelika Meier vom Mieterverein pflichtete Leuer bei, dass die großen Player aus dem Ausland in Braunschweig nicht aktiv seien. „Dennoch haben wir eine überhitzte Wohnungsmarktsituation.“

Viele Mieter hätten die Befürchtung, ihre Wohnung nicht mehr zahlen zu können und zu verlieren. „Aus lauter Angst, es sich mit dem Vermieter zu verscherzen, nehmen sie ihre Rechte dann oft nicht wahr.“

Leuer erklärte auf Nachfrage, dass in Braunschweig in den nächsten Jahren 5000 Wohnungen entstünden; in den Jahren 2020 bis 2025 würden dann aber weitere 5000 Wohnungen gebraucht, um den Bedarf zu decken.

Der Stadtbaurat hob hervor, dass in der neuen Nordstadt mindestens 20 Prozent sozialer Wohnungsbau vorgeschrieben seien. „Die Wohnungen auf Bezugsschein sollen auch genau dort entstehen und nicht an irgendwelchen Ausgleichsstandorten“, so Leuer.

Larisa Tsvetkova von der TU sprang dem Stadtbaurat bei: „Wir sollten nicht von oben auf die Stadtverwaltung schauen und behaupten, die mache nichts. Das stimmt nicht!“

Die Dokumentation „Push – Für das Grundrecht auf Wohnen“ wird im Universum-Kino, Neue Straße 8 in Braunschweig, am Sonntag, 28. Juli, 11.15 Uhr, erneut gezeigt. Weitere Informationen unter www.universum-filmtheater.de