Alle plantschen gern in der „Badewanne“ der Braunschweiger

An den Badestränden aalen sich die Sonnenhungrigen auf ihren Matten. Gleich hinterm Steg, etwas abseits, befindet sich das Baderevier für die Graugänse und die Enten, und am Hundestrand gegenüber paddeln die Vierbeiner tapfer durch die kühlen Fluten, um Herrchen das Stöckchen zu holen. Der Heidbergsee – die „Badewanne“ der Braunschweiger. Seit der Kiesabbau hier eingestellt wurde, gibt es kein Halten mehr. Von überall her zieht es die Badesee-Freunde.

Ist das Baden erlaubt?

„Baden verboten“ – nur an wenigen gefährlichen Stellen stehen Schilder am Ufer, die das Herumpaddeln im See behördlich untersagen. Ansonsten gilt: Die Stadt hat ein Herz für Naturbadefreunde und drückt ein Auge zu, auch wenn das Baden in Naturteichen in der Stadt verboten ist. Doch sie verweist auf Gefahren. Durch den Kiesabbau hätten sich im See Wirbel und Untiefen gebildet, steil herabfallende, und es gebe wechselnde Wasserzonen und Temperaturen – eine hohe Gefahr für Schwimmer, heißt es. Es gelte: Baden auf eigene Gefahr. Eine Legalisierung nicht in Betracht, sie hätte weitreichende Konsequenzen bezüglich der Verkehrssicherheitspflicht der See-Eigentümerin. Eine Badeaufsicht müsste her, um für Sicherheit zu sorgen. Aber das sei kaum möglich bei so vielen Badegästen. Beide Seen seien schließlich 15 Hektar groß.

Was weiß man von den Seen?

Seit den 1950er Jahren wurde hier Kies abgebaut. Der nördliche See, die frühere „Hoffmannskuhle“, wurde aber bereits seit den 1970er Jahren zum Baden genutzt. Nach Aufgabe des Kiesabbaus auch im südlichen See wurde das gesamte Areal ab 2000 vom Kieswerkbetreiber zu einer Bade- und Liegewiesenlandschaft umgestaltet. Die Ufer insbesondere des südlichen Gewässers wurden in seicht abfallende Strände umgebaut, so dass sich auch Nichtschwimmer gefahrlos im Randbereich aufhalten können.

Wie ist das Wasser?

Das im See gesammelte Grundwasser ist von Natur aus klar, einen Zufluss gibt es nicht. Das ist gut. Und damit auch keine Düngemitteleinträge aus der Landwirtschaft. Das hat eine Messung von Greenpeace-Aktivisten im vergangenen Sommer gezeigt. Ergebnis: Die Nitrit- und Phosphat-Werte lagen unter der Nachweisgrenze, bei Nitrat-Stickstoff wurden 0,31 Milligramm je Liter gemessen. Der EU-Richtwert liegt bei 2,8 Milligramm.

Die Gewässerqualität wird übrigens vom Gesundheitsamt der Stadt offiziell nicht überwacht, da der See nicht als Badegewässer gilt. Dennoch zieht sie alle vier Wochen hier Proben. Ergebnis: Alles im grünen Bereich. „Der See ist ziemlich tief, das Wasser ist kälter. Deshalb bilden sich weniger Algen“, so Tobias Lenz vom städtischen Gesundheitsamt.

Und sonst? Der Heidbergsee ist Ausflugsziel für Familien, Jugendliche und Treffpunkt für Grillfeten. An der Salzdahlumer Straße befindet sich ein Parkplatz für Seebesucher sowie eine öffentliche Toilette. Die Pflege und Müllbeseitigung erfolgt regelmäßig durch die Stadt.

Die Wertung

Wasser (1-5): 5

Strand: 5

Parken: 5

Freizeit: 4

.