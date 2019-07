Zahl der Pendler nach Braunschweig wird immer größer

20.000 zusätzliche Arbeitsplätze in zehn Jahren ­- der Wirtschaftsstandort Braunschweig boomt. Doch neue Zahlen der Arbeitsagentur belegen. Nicht nur die Zahl der Arbeitsplätze, auch die Zahl der Pendler wächst. Ihr Wachstum ist sogar stärker als der Zuwachs der Arbeitsplätze.

Pendler-Statistiken sind ein zweischneidiges Schwert. Die Arbeitsagentur unterscheidet zwar zwischen Wohnort und Ort der Beschäftigung. Doch ob all die, die nicht in Braunschweig wohnen, tatsächlich auch Pendler im klassischen Sinne sind, darf bezweifelt werden. Denn unter „Pendlern“ werden auch Polen erfasst. Dass die täglich pendeln, ist ausgeschlossen. Schon bei den 171 Pendlern mit Wohnort München gibt es sehr begründete Zweifel.

Schärfer wird freilich das Bild, wird nur die Region betrachtet. Die Arbeitsagentur erfasst hier Arbeitnehmer aus Salzgitter, Wolfsburg, Gifhorn, Göttingen, Helmstedt, Nordheim, Göttingen, Goslar, Osterode, Peine und Wolfenbüttel.

Binnen fünf Jahren, so die jüngsten Zahlen, wuchs ihre Zahl um rund 6000 auf knapp 50.000, die alle ihren Arbeitsplatz in Braunschweig haben. Das Besondere dabei sei, so Agentursprecher Stefan Freydank: „Anders als in anderen Kommunen, wo der Pendler-Anteil steigt, ist Braunschweig auch als Wohnort höchst begehrt. Das ist zum Beispiel im Harz anders, wo ein gutes ÖPNV-Angebot fehlt. Oder in Kommunen, die nur ein schwaches kulturelles oder Sport-Angebot bieten.“ Die Vermutung seitens der Arbeitsagentur sei, dass der Wohnungsmangel und hohe Mieten in Braunschweig eine Rolle spielen.

Unklar ist, welche verkehrspolitische Bedeutung der Pendler-Boom hat? Wie die Arbeitnehmer nach Braunschweig kommen, wird nicht erfasst. Allein aus dem Landkreis Wolfenbüttel pendeln 14.305 Arbeitnehmer ein, dann Peine (9872), Gifhorn (8242) und Salzgitter (6268). Alles flächenmäßig sehr große Kommunen. Zahlen gibt es allerdings nur für ganze Städte oder Kreise. Gemeinden werden nicht erfasst. Freydank sagt dazu: „Die Wahl des Verkehrsmittels ist abhängig von der Entfernung zum Arbeitsplatz und der ÖPNV-Anbindung. Ob man in Salzgitter-Thiede, vor den Toren Braunschweigs, oder fernab in Salzgitter-Bad wohnt, spielt eine große Rolle. Von der Stadt Wolfenbüttel ist bekannt, dass dort sehr viele mit dem Rad nach Braunschweig fahren.“