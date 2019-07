27-jähriger Braunschweiger sucht verzweifelt Pflegepersonal

Das Leben kann unglaublich brutal sein. So wie im Fall von Mark Belkius. Seit einem Badeunfall vor acht Jahren ist der junge Mann querschnittsgelähmt. 19 Jahre war er alt, als es passierte, er hatte gerade sein Abi gemacht. Mit seinen Eltern ging es in den Urlaub – zum Camping nach Italien, an die Adria, wie schon so oft. Als der begeisterte Fußballer mit Freunden im Wasser war, geschah das Unfassbare: „Eine kniehohe Welle kam, ich verlor den Halt und schlug mit dem Kopf auf dem Meeresgrund auf“, erzählt Mark Belkius. Der Aufprall habe sich wie ein Stromschlag im ganzen Körper angefühlt. Danach konnte er sich nicht mehr bewegen und verlor das Bewusstsein.

Noch am Strand wurde er reanimiert, kam ins Krankenhaus. Dort versetzte man ihn in ein künstliches Koma. Erst zwei Wochen später wurde er zurückgeholt. Da lag er bereits im Zentrum für Querschnittsgelähmte in Hamburg. Vom Hals abwärts ist er seitdem komplett gelähmt, muss künstlich beatmet werden.

Der Kampf für mehr Selbstständigkeit

Dennoch versucht Mark Belkius nach allen Kräften, ein möglichst „normales“ Leben zu führen. Er trifft sich gerne mit Freunden, fährt mit seinem eigenen Auto zu Konzerten und ins Kino, spielt gerne Ego-Shooter, geht mit seinem Hund Gassi. „Das geht alles“, sagt er stolz. Er musste sich das alles hart erarbeiten. Sein aktuelles Projekt: Ein neuer Roboterarm, der am Rollstuhl befestigt ist. Mit ihm trainiert er, damit er demnächst selber Türklinken betätigen oder einen Becher zum Mund führen kann. Wieder ein Stückchen mehr Selbstständigkeit.

Mark Belkius hat sogar einen Job: Seinen Ausbildungsplatz zum Industriemechatroniker, für den er schon eine Zusage hatte, musste er nach dem Unfall zwar absagen. Stattdessen hat er eine Teleausbildung zum Kaufmann gemacht. Jeden Tag fährt er nun in sein Büro bei BS Energy. Die Tastatur bedient er über einen Mundstick, genau wie sein Handy. „Natürlich hätte ich mir auch einen Heimarbeitsplatz suchen können. Das wäre weniger aufwändig. Aber ich wollte auf jeden Fall ins Büro, damit mein Tag eine Struktur hat, und damit ich Kollegen um mich herum habe. Ich bin sehr dankbar, dass das geklappt hat“, sagt der 27-Jährige. Die sozialen Kontakte sind ihm immens wichtig.

Pflege rund um die Uhr

Doch gerade steht das alles auf dem Spiel. Denn Mark Belkius ist auf Pflege angewiesen. Rund um die Uhr muss er begleitet werden, auch ins Büro und ins Kino. Sogar eine Nachtwache ist vorgeschrieben – falls es mal Probleme mit seiner Beatmungsmaschine geben sollte. In einem solchen Fall wäre er allein völlig hilflos. Doch sein aktueller Pflegedienst hat ihm gekündigt: Personalmangel. „Sie konnten meine Betreuung nicht länger gewährleisten“, erklärt er. Nicht zum ersten Mal bekommt er den Fachkräftemangel in der Branche hautnah zu spüren.

Überstunden sind keine Dauerlösung

Die Kündigungsfrist ist kurz, beträgt nur vier Wochen. In aller Eile musste ein neuer Pflegedienst gefunden werden. Die Familie hat im Internet gesucht, hat alle Pflegedienste abgeklappert und sogar Plakate in der Stadt ausgehängt. Mit Erfolg: „Wir haben jetzt einen Pflegedienst, der übernehmen würde. Aber auch ihm fehlen für die Betreuung von Mark noch Pflegekräfte. Mehrere Pfleger wechseln mit Mark zum neuen Pflegedienst. Aber das reicht nicht. Erstmal will der neue Dienst versuchen, das mit Überstunden und Sonderschichten abzudecken“, erzählt seine Mutter. Das sei aber natürlich keine Dauerlösung, sagt sie: „Wenn nichts passiert, ist doch schon absehbar, dass wir bald wieder ohne Pflegedienst dastehen.“

„Wenn wir keine Pflegekräfte finden, kann ich nicht mehr ins Büro und auch nicht mehr zu Hause in der Südstadt wohnen“, erklärt Mark Belkius. Die Konsequenz wäre eine Kurzzeitpflege oder eine Pflege-Wohngruppe. „In einer WG liegt der Betreuungsschlüssel aber nur bei 1:3.“ Dann wäre keiner da, der ihn ins Büro begleiten könnte, ins Kino oder beim Spaziergang mit dem Hund.

Zwei Vollzeit-Pflegekräfte sucht die Familie nun, oder mehrere Teilzeitkräfte. Es müssen examinierte Kranken- oder Altenpfleger sein, denn nur dann übernimmt die Krankenkasse die Kosten. So wie bei Giovanna, die seit einigen Wochen auf 450-Euro-Basis bei der Familie ist. Zuvor hatte sie auf der Intensivstation einer Klinik gearbeitet. „Die 1:1-Betreuung ist eine ganz andere Arbeit als im Krankenhaus“, erzählt sie: „Viel ruhiger, viel weniger Stress. Man hat Zeit für den Patienten und die Pflege. Das ist ein wunderbares Gefühl“, erzählt sie. Sie hat damit begonnen, Medizin zu studieren. Wenn Mark Belkius ihre Hilfe gerade nicht benötigt, schaut sie in ihre Bücher.

Er hat noch viel vor im Leben

Er hofft nun, weitere Pfleger zu finden: „Ich möchte in meinem Leben noch viel unternehmen und noch mehr erleben. Aber ich bin auf Hilfe angewiesen. Vielleicht liest das jemand, der sich diese Arbeit vorstellen kann.“ Interessenten können sich an markb92@live.de wenden.