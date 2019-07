Braunschweig: Noch mehr Kinder sollen schwimmen lernen

Die Freibäder sind in diesen Tagen bestens besucht, ebenso die Badeseen in unserer Region. Zwei tödliche Badeunfälle in dieser Woche – am Tankumsee und im Harz – machen aber klar: Wasser kann gefährlich werden. „Viele halten sich nicht an die Baderegeln und gehen völlig überhitzt ins Wasser, ohne...