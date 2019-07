Braunschweig. Die Feuerwehr löscht beide Brände schnell. Sie vermutet, dass weggeworfene Kippen die Brände an der A 2 und an der Berliner Straße auslösten.

Raucher schuld an zwei Bränden in Braunschweig?

Die Feuerwehr Braunschweig musste am Freitag kurz nacheinander wegen der Trockenheit zu zwei Bränden ausrücken – beide waren schnell gelöscht. Gegen 9.45 Uhr wurde sie zu einem Böschungsbrand an der A2 in Fahrtrichtung Berlin gerufen. Um 10.20 Uhr hieß es: Kellerbrand in der Berliner Straße, dort brannte Gestrüpp. Bei beiden Bränden vermutet die Feuerwehr, dass diese durch gedankenlos weggeworfene Zigarettenkippen ausgelöst worden sein könnten. „Für die Feuerwehr ist das schwer begreifbar“, schreibt Einsatzleiter Peter Kropf.