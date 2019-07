A2-Unfall: Lkw-Anhänger kippt bei Braunschweig auf die Fahrbahn

Am Mittwochmorgen ist gegen 7 Uhr auf der A2 zwischen Braunschweig-Hafen und der Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel ein Lkw verunglückt. Wie Polizeipressesprecher Stefan Weinmeister auf Nachfrage mitteilt, ist der Fahrer „maximal leicht verletzt“.

Rettungshubschrauber auf der A2 im Einsatz

Weil zunächst unklar war, in welchem Zustand der Fahrer sich befindet, landete ein Rettungshubschrauber, dessen weitere Dienste aber nicht in Anspruch genommen werden mussten. Nach ersten Erkenntnissen kippte entweder der Anhänger in Fahrtrichtung Hannover auf die Seite und verlor seine Ladung – genaueres konnte der Polizeisprecher zum Unfallhergang noch nicht sagen. Die Bergung werde aber noch einige Zeit dauern. Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.