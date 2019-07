21-jähriger Braunschweiger bei Unfall bei Goslar schwer verletzt

Goslar. Der junge Braunschweiger prallte auf einer Kreisstraße in die Leitplanke. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Goslar ist ein 21-jähriger Braunschweiger am Dienstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 12.50 Uhr auf der K19 in Richtung Wehre unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache vor einer Senke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Auto prallte zunächst gegen die rechte Schutzplanke, schleuderte dann über die gesamte Fahrbahn gegen die linke Schutzplanke.

Rettungshubschrauber bringt Braunschweiger ins Krankenhaus

Rettungskräfte bargen den 21-jährigen Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. feu