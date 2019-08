Anonyme Spende – „Wundertüte“ mit 100.000 Euro fürs Hospiz

Erst sprachlos, dann tief erfüllt von Dankbarkeit und Freude: Als Petra Gottsand am Montagvormittag von der 100 000-Euro-Spende an das stationäre Hospiz in Braunschweig erfuhr, musste die Leiterin des Hauses um Luft und Worte ringen. „Die Spende ist ein wunderbares Geschenk und eine große...