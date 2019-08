Riesenseerose Victoria blüht Mitte August in Braunschweig

Braunschweig. Am 13. und 14. August bleibt der Botanische Garten bis 22 Uhr geöffnet. Die Blüten sind in der ersten Nacht weiß, in der zweiten rosa.

Sie ist die größte Wasserpflanze im Botanischen Garten der Technischen Universität Braunschweig: die Victoria cruziana. Wie die TU mitteilt, ist es in der kommenden Woche wieder soweit: Die tropische Riesen-Seerose zeigt im Victoriagewächshaus ihre Blütenpracht.

Die Seerose blüht an August- und Septemberabenden – aber nur an zwei aufeinander folgenden Nächten. Ihre Blüten können einen Durchmesser von bis zu 40 Zentimetern erreichen und sind in der ersten Nacht weiß, in der zweiten rosa.

Da die Victoria cruziana erst nach Sonnenuntergang blüht, bleibt der Botanische Garten eigens für dieses Schauspiel am Dienstag, 13. August, und Mittwoch, 14. August, jeweils bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Freunde des Braunschweiger Botanischen Gartens sorgen an beiden Abenden für das leibliche Wohl der Besucher.

Auch die kreisrunden Blätter der Riesen-Seerose sind eindrucksvoll: „Mit einem Durchmesser von etwa zwei Metern können sie dank eines Stützgewebes mit Luftpolstern auf der Blattunterseite ein Gewicht von bis zu 35 Kilogramm tragen“, teilt die TU mit. Im Kampf um das Sonnenlicht haben die Blätter eine ganz besondere Strategie entwickelt: Sie wachsen zunächst zu einer stacheligen Kugel zusammengerollt unter Wasser. Sobald sie an die Wasseroberfläche gelangen, entrollen sie sich innerhalb kurzer Zeit und überrollen dabei alle benachbarten Pflanzen.

Die Victoria habe sich bei den sommerlichen Temperaturen in diesem Jahr so gut entwickelt, dass einige ihrer riesigen Schwimmblätter aus Platzmangel regelmäßig entfernt werden mussten. Die Riesen-Seerose wird seit über 60 Jahren im Botanischen Garten kultiviert.