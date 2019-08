Einbruch in Wohnwagen auf Braunschweiger Schlossplatz

Der Wohnwagen stand demnach im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Schlossplatz im sogenannten Backstage-Bereich und diente den Veranstaltern als Büroraum. Dieser Bereich war umzäunt und durch Werbeplakate sichtgeschützt, so die Polizei. Dennoch seien am Samstag zwischen 1 und 7 Uhr unbekannte Täter in den umzäunten Bereich gelangt, hätten die Tür zum Wohnwagen aufgehebelt und den Innenraum durchwühlt.