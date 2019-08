Braunschweig: Missbrauchs-Prozess gegen 60-Jährigen geht weiter

Braunschweig. Dem Ex-Nachhilfelehrer wird sexueller Missbrauch von zwei Mädchen im Alter von 12 und später 13 Jahren in insgesamt 27 Fällen vorgeworfen.

Mit Aussagen von Ermittlern und betroffenen Eltern soll am Montag (9 Uhr) der Missbrauchs-Prozess gegen einen früheren Nachhilfelehrer am Landgericht Braunschweig fortgesetzt werden. Dem 60-Jährigen wird sexueller Missbrauch von zwei Mädchen im Alter von 12 und später 13 Jahren in insgesamt 27 Fällen vorgeworfen. Zum Prozessauftakt hatte der Beschuldigte die Übergriffe auf die Schülerinnen eingeräumt.

Angeklagter bereits zuvor verurteilt – unter anderem wegen Vergewaltigung

Beide Opfer kannte der Angeklagte schon lange, betreute eines der Mädchen auch über den Unterricht hinaus. Insgesamt soll er etwa 15 bis 20 Jungen und Mädchen privat Nachhilfeunterricht gegeben. Wegen früherer Taten war der Mann unter anderem wegen Vergewaltigung, versuchten Mordes und sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verurteilt worden. dpa