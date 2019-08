35-Jähriger rastet in Braunschweig komplett aus

Mit einem verwirrten Schläger hatte die Polizei Braunschweig am Mittwoch zu tun.

Braunschweig. Nach einer Auseinandersetzung in einer Kneipe in Braunschweig wurde ein 35-Jähriger von der Polizei abgeholt. Dann ist er aber komplett ausgerastet.

Ein alkoholisierter, offensichtlich verwirrter Mann beschäftigte die Polizei am frühen Mittwochabend. Zunächst war eine Polizeistreife zu einer Kneipe in der Friedrich-Wilhelm-Straße gerufen worden, weil es dort zu einer Körperverletzung gekommen war. Dort wurde der 35-jährige Mann verletzt angetroffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er hatte nach Aussagen der Anwesenden andere Gäste mit einem Messer bedroht, woraufhin sich ein Gast verteidigte und den Verletzten schlug.

Als die Polizei den Mann überprüfte, verhielt dieser sich äußerst aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten lautstark. Ein Atemalkoholtest bei dem Verdächtigen ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Während des Polizeieinsatzes rief der 35-Jährige Parolen, die eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Volksverhetzung nach sich zogen.

Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, und er wurde einer Ärztin vorgestellt. Danach sollte der Beschuldigte in das Psychiatriezentrum nach Königslutter gebracht werden. Währen der Fahrt im Rettungswagen beschimpfte und beleidigte er das Personal und bespuckte zwei der Helfer. Wegen seines Verhaltens muss der Beschuldigte neben der Strafanzeige mit weiteren Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung rechnen. red