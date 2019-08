Braunschweiger Jugendherberge will noch mehr Radfahrer anlocken

Rund 25.000 Gäste übernachten pro Jahr in der Jugendherberge an der Wendenstraße/Geiershagen. Darunter sind Schulklassen, Studenten, junge Familien, Besucher der Wolfsburger Autostadt, Messegäste aus Hannover und viele mehr. Nun will die Jugendherberge vor allem noch mehr Fahrrad-Gäste anlocken. ...