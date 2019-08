Braunschweiger Klinikum: Minus trotz Mehrerlös

Trotz eines Defizits von 4,9 Millionen Euro in der Jahresbilanz 2018 tritt Klinikum-Geschäftsführer Dr. Andreas Goepfert positiv gestimmt an die Öffentlichkeit: Wenn der wirtschaftliche Druck auf Krankenhäuser auch groß sei, Grund zu Sorge, so seine Botschaft, gebe es mit Blick auf den regionalen Maximalversorger nicht. Im Gegenteil: Entgegen dem Bundestrend steuert das Braunschweiger Klinikum auf Wachstumskurs. Im Vergleich zum...