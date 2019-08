Bei Edeka-Görge startet Spenden-Projekt für Bauern in Ghana

20 Cent, die pro Ananas ohne Abzug direkt an Bauern in Ghana fließen – darum geht es in dem Projekt XtraPay, das in einem Ideenwettbewerb der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) entstanden ist und nun in den zehn Edeka-Görge-Märkten in Braunschweig angeboten wird. Das Ziel ist, die Bauern finanziell zu unterstützen, aber auch internationale Lieferketten transparenter zu machen und eine direkte Verbindung zwischen Produzent und Konsument herzustellen. Das Pilotprojekt ist zunächst auf sechs Monate angelegt.

Die GIZ setzt XtraPay zusammen mit dem Bundesverband für Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) im EZ-Scout-Programm um. In diesem Programm stellt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Kammern und Verbänden der deutschen Wirtschaft Berater zu entwicklungspolitischen Themen zur Seite. EZ-Scout Anna Peter sagt: „Wir sind froh, dass wir mit den Görge-Märkten ein innovationsfreudiges Familienunternehmen dafür gefunden haben.“ Marco Weiße, Verkaufsleiter der zehn Görge-Märkte in Braunschweig, sagt: „Wir freuen uns, dass wir uns an diesem Projekt beteiligen können. Für uns Deutsche sind 20 Cent nicht viel, die Bauern in Ghana aber bringt das nach vorne.“ So könne ein besserer Lebensstandard ermöglicht werden.

„Wichtig ist, dass die Kunden bewusst die 20 Cent geben“, sagt Weiße. Üblich sei bisher, dass sich solche Beträge im Verkaufspreis versteckten. „Aber hier entscheide ich mich dafür, Gutes zu tun.“ Wer eine Ananas in den Görge-Märkten kauft, hat die Möglichkeit, eine Karte, die an der Ananas befestigt ist, mit zu kaufen. Dafür werden an der Kasse 20 Cent abgezogen. Laut Weiße werden die Beträge separat erfasst und monatlich an die Bauern ausgeschüttet. Damit der Betrag vollständig ankommt, übernehme Görge die Transaktionskosten. EZ-Scout Peter zufolge hingen diese Kosten von der Höhe der Bonuszahlungen ab. Sie könnten rund 15 Prozent der Summe betragen. Schätzungen, wie viel Geld zusammen kommen könnte, gebe es nicht. Doch die ersten Tage hätten bereits gute Ergebnisse gezeigt, sagt Weiße. Rund 40 Ananas seien beispielsweise am Freitag, dem ersten Tag mit XtraPay, im Markt an der Kastanienallee verkauft worden. Dabei würden dort in der Regel nur 16 bis 20 Ananas pro Tag verkauft. Der überwiegende Großteil der Kunden habe sich dazu entschieden, auch die 20 Cent extra zu zahlen.

Peter erklärt: „Die Umsätze aus XtraPay werden vom EZ-Scout-Programm verwaltet. Die Beträge werden gesammelt und Ende des Monats ausgeschüttet. Die rund 200 Arbeiter auf der Tropigha-Farm im Westen Ghanas erhalten den gleichen Anteil.“ Ein Großteil der Arbeiter habe angegeben, dass sie das Geld für Schulmaterial für ihre Kinder ausgeben wollen, sagt Peter.

Überwiesen bekommen die Mitarbeiter das Geld per Mobile Money auf ihr Mobiltelefon. In der Regel werde Mobile Money von denselben Unternehmen bereitgestellt, die die Mobilfunkdienste des jeweiligen Landes betreiben, so Peter. „In Ghana ist das MTN, ein großer afrikanischer Mobilfunkanbieter.“ Jeder Nutzer hat eine Telefonnummer, die gleichzeitig auch die Kontonummer ist. Er kann Geld empfangen, an andere überweisen und in Geschäften damit zahlen, Rechnungen begleichen oder Bargeld bei Händlern abheben, die bei Mobile Money mitmachen. „Insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern ersetzen mobile Bankgeschäfte die oftmals fehlende Infrastruktur und ermöglichen einem Großteil der Bevölkerung ohne Banknoten finanzielle Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe.“ Zu den Händlern, die Mobile Money akzeptieren gehörten kleine Shops, Tankstellen und andere Läden.

„Wenn das Projekt gut läuft, sollen weitere Lebensmittelgeschäfte aber auch Produkte dazu kommen“, sagt Peter. Dieses Ziel hat auch Weiße: „Wir wollen das Projekt groß machen.“ Die zehn Braunschweiger Märkte allein könnten nicht so viel ausrichten. „Es funktioniert erst richtig gut, wenn viele mitmachen.“ Wenn XtraPay in Braunschweig erfolgreich ist, will Weiße es bei anderen Händlern vorstellen. Und neue Früchte sollen hinzu kommen.

Die Entscheidung für die Ananas sei nicht schwierig gewesen, sagt Weiße. „Es musste ein Produkt sein, dass nicht so leicht verderblich ist.“ Die Ananas der Tropigha-Farm würden zwei Mal in der Woche geliefert. Mangos beispielsweise müssten täglich geliefert werden. Zudem würden Ananas gut verkauft. „Mittlerweile sind sie zum Standard-Produkt geworden.“ Und jetzt sind sie sogar Pionier des fairen Handels.